Acca Larentia, altri 14 denunciati per il saluto romano

Oltre ai militanti romani, figurano tra i denunciati soggetti provenienti da Avellino, Caserta, Napoli e Forlì-Cesena. Ad oggi sono 19 in tutto gli indagati dalla polizia. Proseguono le indagini per inviduare altri responsabili presenti alla manifestazione del 7 gennaio

La polizia ha identificato e denunciato altre 14 persone per il saluto romano effettuato in occasione della manifestazione commemorativa del 7 gennaio scorso presso la ex sede dell'Msi di via Acca Larenzia, a Roma. I 14 sono stati segnalati all'autorità giudiziaria dalla Digos della Questura di Roma grazie all'analisi delle immagini realizzata dalla Polizia Scientifica.