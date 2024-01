Verbania, un 50enne denunciato per danneggiamento di due autovelox

I carabinieri di Santa Maria Maggiore (provincia Verbano-Cusio-Ossola) hanno denunciato, per danneggiamento aggravato, un 50enne accusato di avere sradicato, nella notte tra l'11 e il 12 novembre, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. È stato identificato grazie ai sistemi di videosorveglianza cittadina. I casi si moltiplicano in tutta Italia: autovelox danneggiato da ignoti anche nel Leccese. In Veneto indagini su Fleximan in 4 Procure ascolta articolo

C'è un “Fleximan” anche in Piemonte. I carabinieri di Santa Maria Maggiore (nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola) hanno denunciato, per danneggiamento aggravato, un cinquantenne accusato di avere sradicato, nella notte tra l'11 e il 12 novembre scorso, due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la strada statale 337 della Val Vigezzo, nel comune di Druogno. Gli autovelox danneggiati, che si trovavano in via Giovanni XXIII e in piazza Ferrari, erano stati notati dal sindaco all'indomani mattina. I carabinieri, grazie all'analisi dei sistemi di videosorveglianza cittadina, hanno identificato l'uomo, residente in paese, immortalato anche nel momento in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. I danni sono quantificati in circa 2.000 euro.

Le indagini Le indagini erano partite nel novembre scorso, quando i carabinieri erano intervenuti nel Comune di Druogno a seguito del danneggiamento di due colonnine per il rilevamento della velocità lungo la statale 337 che erano state acquisite dal Comune con lo scopo di ridurre l'incidentalità stradale e controllare la velocità nel centro abitato. A notare le colonnine divelte e appoggiate a terra era stato lo stesso primo cittadino una mattina di novembre. Immediate erano scattate le indagini che si erano concentrate sulle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e che hanno ripreso una persona a piedi percorrere i tratti di strada vicini ai velobox. Una inquadratura in particolare riprendeva i momenti in cui la struttura veniva divelta e buttata a terra. Dalle immagini i militari sono risaliti all'identità dell'autore dei danneggiamenti che è stato denunciato. Autovelox danneggiato da ignoti nel Leccese Gli episodi simili ormai si stanno moltiplicando in varie parti d'Italia. In provincia di Lecce la scorsa notte qualcuno ha tranciato di netto i cavi di un rilevatore di infrazioni stradali all'ingresso del comune di Ruffano. Un caso di emulazione dell'azione del fantomatico "vendicatore" Fleximan che in Veneto sta danneggiando e mettendo fuori uso numerosi autovelox utilizzando un flessibile.

In Veneto si indaga su Fleximan, fascicoli in 4 Procure Le Procure del Veneto si mettono sulle tracce di Fleximan, che da maggio ad oggi - il primo episodio fu a Bosaro (Rovigo) - ha fatto saltare con la mola elettrica 15 impianti autovelox. I fascicoli, senza indagati per ora, sono stati aperti dagli uffici giudiziari di Padova, Rovigo, Treviso e Belluno, i territori nei quali sono avvenuti gli 'attentati al flessibile' lungo strade ad alto scorrimento che mietono centinaia di multati al mese. L'ipotesi di reato dovrebbe essere quella di danneggiamento aggravato. È probabile che le varie denunce vengano raccolte in un unico fascicolo di indagine, che dovrebbe arrivare alla Procura di Rovigo, la prima messa nel mirino da Fleximan e quella con il maggior numero di episodi. L'altra notte lungo la strada provinciale 46 'del Piovego' è stato segato l'ennesimo palo di un autovelox, e questa volta l'autore ha lasciato un foglietto di rivendicazione: 'Fleximan sta arrivando". Il dubbio, poi, è che non ci sia solo un vendicatore solitario in giro di notte, ma ci possa essere qualche emulatore. Lunedì scorso, infatti, è accaduto anche in Lombardia: il palo di un velox è stato trovato abbattuto e buttato in una scarpata in provincia di Bergamo, sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro.