Riprendono le scosse ai Campi Flegrei, oggi seconda in 3 giorni

Sindaco Bacoli: "Stiamo adottando ogni misura utile"

Si tratta della seconda scossa avvertita tra Napoli e i Campi Flegrei in pochi giorni. Il 21 gennaio infatti, un terremoto di magnitudo 2,6 era stato registrato nella zona: il più forte dopo un inizio anno relativamente tranquillo. L’epicentro era stato in mare, a una profondità di 3,5 km. “Siamo presenti sul territorio con le pattuglie della Polizia Municipale”, aveva fatto sapere il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, rivolgendosi ai cittadini. “Siamo presenti in città con l'Ufficio Tecnico Comunale per monitorare gli edifici pubblici e privati. Continueremo a monitorare. Ricordo i numeri di telefono da poter contattare per ricevere sempre informazioni: 0815234057 e 0815231736. Per ogni difficoltà potete contattarmi, anche scrivendomi su whatsapp, al mio numero personale: 3398766104. Viviamo su una caldera vulcanica, e stiamo adottando ogni misura utile per convivere con il fenomeno del bradisismo. Invito la comunità alla calma. Ed a mantenersi informata attraverso i canali istituzionali, diffondendo le informazioni ufficiali. Sappiate che siamo al vostro fianco, h.24. Insieme, affrontiamo ogni difficoltà. Insieme", conclude Della Ragione.