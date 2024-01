Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 gennaio: la rassegna stampa

L'irruzione nel Parlamento israeliano dei parenti degli ostaggi di Hamas in apertura su alcuni quotidiani. Spazio anche al ddl sull'Autonomia differenziata che verrà approvato oggi in Senato. Unanime il cordoglio per la scomparsa, all'età di 79 anni, di Gigi Riva, simbolo dello scudetto del Cagliari nel 1970 e bomber dei bomber con la Nazionale