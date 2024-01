Sciopero dei trasporti il 24 gennaio: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero è stato indetto sull'intero territorio nazionale "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico" e per richiedere "aumenti salariali adeguati, insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza". Il servizio sarà garantito nelle fasce di legge, con differenze nelle città interessate

I sindacati di base – Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa – hanno proclamato per la giornata di mercoledì 24 gennaio uno sciopero nazionale autoferrotranvieri, che coinvolgerà, con modalità differenti in base alla città interessata, l’intero territorio nazionale.

Le motivazioni

Lo sciopero è lo strumento scelto dai sindacati per protestare "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" ma anche "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti".