Ex Ilva, Urso riferisce in Senato. Stasera incontro governo-sindacati

Alle 19, a Palazzo Chigi, si discute del futuro del più grande polo siderurgico italiano che, da mesi, necessita di un'iniezione di liquidità e di una prospettiva di sviluppo aziendale che guardi alla riconversione degli stabilimenti. Ma prima, alle 10, il ministro delle Imprese e del Made in Italy terrà un’informativa dove forse si capirà quale strada intende imboccare l’esecutivo per risolvere l'impasse con Arcelor Mittal

Giorno decisivo per l’ex Ilva. Oggi, alle 19, a Palazzo Chigi, il governo incontra i sindacati per discutere del futuro del più grande polo siderurgico italiano che, da mesi, necessita di un'iniezione di liquidità e di una prospettiva di sviluppo aziendale che guardi alla riconversione degli stabilimenti. Ma già prima dell'incontro con le parti sociali, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, terrà - alle 10 - un’informativa in Senato, dove forse si capirà quale strada intende imboccare l’esecutivo per risolvere l'impasse con Arcelor Mittal.