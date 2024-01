Brianza, incendio in un capannone a Cavenago: fumo visibile dalla A4

L'incendio

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di emergenza. Sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Vimercate, che hanno avviato i primi acertamenti per capire le proporzioni e l'origine del rogo, e i mezzi di emergenza del 118 in via precauzionale, con un'ambulanza. Non si sono registrati feriti. La nube nera è stata notata a chilometri di distanza ed è visibile fino a Trezzo sull'Adda. Il capannone si trova vicino alla A4 e il fumo è stato notato anche dagli automobilisti in transito sull'autostrada.