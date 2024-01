Cagliari, incidente con scontro frontale: due morti

A scontrarsi sono stati un suv Maserati e una Peugeot che, secondo le prime ricostruzioni, ha imboccato la strada in contromano. Sull'utilitaria viaggiavano tre giovani tra i quali il conducente, che è deceduto. L'incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani

Incidente nella zona della movida

I vigili del fuoco hanno dovuto operare per alcune ore per estrarre gli occupanti delle vetture e consegnarli alle cure del personale medico del 118. L'incidente è avvenuto attorno alle 3:30 in via Vesalio, all'altezza del civico 22, non lontano da uno dei ritrovi notturni per i giovani.