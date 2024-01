Medici, differito di un anno lo scudo penale: cos'è e cosa significa

Ben venga lo scudo penale inserito nel decreto "milleproroghe" per mettere un freno alle "cause temerarie", ma resta necessaria una più ampia riforma della normativa sulla questione della colpa medica. Questo il pensiero della Federazione degli internisti ospedalieri, commentando l'emendamento di maggioranza sul quale ha espresso il suo assenso anche il Governo, che prevede il differimento di uno scudo penale per medici e infermieri fino al 31 dicembre 2024 per limitare la punibilità ai soli casi di colpa grave, proprio come era successo durante la pandemia. "Come medici internisti impegnati nella trincea degli ospedali per il ricovero in urgenza dei malati più complessi e a dare risposte al 50% dei ricoveri, non possiamo che applaudire la decisione di inserire nel decreto 'milleproroghe' uno scudo penale che ponga freno alle cause temerarie”, ha commentato Francesco Dentali, presidente di Fadoi. "Se da un lato generano uno spreco quantificato in 13 miliardi di euro tra medicina difensiva e costi assicurativi, dall'altro sono uno dei fattori che spingono quasi il 40% dei medici a lasciare il pubblico e uno su dieci a cambiare mestiere, come documentato da una nostra recente indagine", ha aggiunto.