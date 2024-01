Il piano del governo in caso di pandemia, le similitudini col Covid

Dal lockdown ai vaccini

Le pagine del testo, oltre 200, affrontano i diversi aspetti della lotta a un’eventuale nuova pandemia, elencando gli interventi principali, partendo dai test diagnostici, dalla chiusura di attività lavorative non essenziali e delle scuole, o ancora il distanziamento fisico, l’igiene delle mani, l’isolamento, la limitazione degli assembramenti, l'utilizzo delle mascherine, la limitazione degli spostamenti della popolazione, la permanenza in casa, la pulizia di superfici e oggetti e la quarantena. Nel documento si cerca tuttavia di rompere quanto possibile con il passato, limitando nel tempo un'eventuale stato di emergenza: "L’isolamento di intere comunità, ad esempio su base locale, o l’interruzione di alcune attività sociali, come la scuola in presenza, può costituire un mezzo per limitare i contagi e di conseguenza i casi, ma anche l’esperienza del COVID-19 ha mostrato come sia difficilmente sostenibile per lunghi periodi senza conseguenze sia sul benessere della popolazione che sulla sostenibilità economica”. Poi ancora l’importanza dei vaccini è sottolineata: “Avere a disposizione un vaccino specifico per il patogeno responsabile di una pandemia permette di controllare e mitigare l’impatto della stessa, determinando la gravità della malattia e/o riduzione della trasmissione”.