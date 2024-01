Incidente sul Garda, confermate condanne in appello per i due tedeschi

Nessuno sconto di pena per i due turisti tedeschi che il 19 giugno 2021, sul lago di Garda, a bordo del loro motoscafo Riva travolsero il gozzo, fermo, su cui erano Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, di 24, entrambi morti nell'incidente. La Corte d'appello di Brescia ha confermato le due condanne: 4 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e 2 anni e 6 mesi per Christian Teismann. Il motoscafo era di Teissman, alla guida c'era Kassen.

Le scuse in aula

L'accusa aveva chiesto la conferma delle condanne in primo grado. Teismann, presente in aula, prima che la Corte si ritirasse ha preso la parola e ha chiesto scusa. "Quello che è successo e stata una tragedia terribile e da questa non si può tornare indietro - ha detto -. Anche noi abbiamo due bambini e la perdita di un figlio è imperdonabile. Ma voglio che voi sappiate che il signor Kassen e io vogliamo chiedere perdono. So che non potete accettare queste scuse ma forse potrà succedere in futuro".