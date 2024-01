Uffizi, Simone Verde nuovo direttore museo: subentra ad Eike Schmidt

Classe 1975, già direttore del Complesso Monumentale della Pilotta (Parma) si è laureato in filosofia teoretica a Roma, ha conseguito un master in filosofia antica a Parigi, si è diplomato in storia dell’arte all’École du Louvre ed ha ottenuto un dottorato in Antropologia dei beni culturali all’Ehess di Parigi

La formazione e la carriera

Verde ha rivestito il ruolo di componente del comitato scientifico dell’Ermitage in Italia e ha assicurato numerose expertise all’estero, tra le quali alcune per i musei della capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh. È uno degli autori del documento del Louvre per la riforma dell’Unesco commissionato nel 2013 dalla Presidenza della Repubblica francese. È laureato in filosofia teoretica a Roma, ha conseguito un master in filosofia antica a Parigi, si è diplomato in storia dell’arte all’École du Louvre ed ha ottenuto un dottorato in antropologia dei beni culturali all’Ehess di Parigi. Ha tradotto dal francese per gli editori Adelphi e Sellerio ed ha lavorato come editor per numerose case editrici italiane. E’ autore di vari volumi, tra i quali Cultura senza Capitale, vincitore del Premio Pisa 2013, Le belle arti e i selvaggi (2017), Voltare Pagina (2022), La scuola del mondo (2023).