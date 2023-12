Musei, arrivano i nuovi direttori. Schmidt a Capodimonte

Musei, arrivano i nuovi direttori. L'attuale direttore degli Uffizi e in predicato per una possibile candidatura come primo cittadino di Firenze, Eike Dieter Schmidt, sarà il nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. "A Capodimonte ci sarà continuità. Si è conclusa la procedura prevista dalla legge e Schmidt è uno dei più importanti direttori di musei. Ha diretto gli Uffizi, uno dei più grandi musei al mondo ed ha un'esperienza internazionale", le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo al video giornale di Canale 21. "Schmidt ha grande conoscenza dell'arte", ha aggiunto il ministro, che ha voluto anche "ringraziare Sylvain Bellenger, che ha lavorato molto bene".