Roma, fermato un 24enne sospettato dell'omicidio di Alexandru Ivan

Un ragazzo di 24 anni, originario dell'est Europa, è in stato di fermo per l'omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne di origini romene ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco nel parcheggio della metropolitana della fermata Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Il 24enne si è presentato nella serata di ieri ai carabinieri, accompagnato dai due avvocati di fiducia. A seguito dell'interrogatorio è stato emesso il decreto di fermo. Le indagini sono ancora in corso.