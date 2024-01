Scomparsa di Kata, ora si indaga su una foto. La madre: "Sembra lei"

Secondo quanto riferito dal quotidiano, nei giorni scorsi la madre è stata chiamata nella caserma di Borgo Ognissanti per vedere la foto, sulla quale sono in corso accertamenti. Nell'immagine si vede una bimba con i capelli raccolti in due code laterali, un giubbino rosso e sembra aver con sè uno zainetto. Massimo riserbo sulla fonte e sulla località in cui è stata scattata la foto da parte dei carabinieri, ma da alcuni particolari colti dalla madre potrebbe trattarsi di un'immagine proveniente da una città spagnola. In realtà, sarebbero decine le foto arrivate in questi mesi agli investigatori e diverse le piste investigative, ma poche sarebbero state giudicate interessanti.

Le indagini

È difficile dire se ci sia una traccia che i carabinieri, coordinati dalla procura fiorentina, stanno privilegiando. Il procuratore capo Filippo Spiezia, si legge ancora su La Nazione, ha però confermato che sono in corso attività in connessione con l'estero, ma si indaga ancora su come la bambina sia stata portata fuori dall'edificio occupato. Tra le tante piste, anche quella che Kata sia stata rapita per vendicare l'abuso su una minorenne. Ma nonostante le tante segnalazioni e le tante piste aperte per ora, in sette mesi, non si è ancora avuto un esito investigativo concreto.