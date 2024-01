Montecitorio a Porte Aperte, palazzo si apre al pubblico: info e date

La visita

Il percorso prevede l'Aula, il Transatlantico, le principali sale di rappresentanza, come la Sala della Regina, la Sala della Lupa, la Sala Aldo Moro e la Sala delle Donne. In mostra anche alcune particolari installazioni predisposte nel 2023 per il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. In particolare, in Transatlantico è esposta una versione tattile del Tricolore e la riproduzione tattile dell’emblema della Repubblica, corredato dal testo in nero e in braille della spiegazione della sua simbologia, secondo le indicazioni originali formulate dall’autore, l’artista Paolo Paschetto.