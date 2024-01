Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Quale futuro per Olindo Romano e Rosa Bazzi? La Corte d'Appello di Brescia ha ammesso il ricorso dei coniugi condannati in via definitiva all'ergastolo per la strage di Erba, dove persero la vita quattro persone. L'udienza sulla revisione del processo si terrà il 1° marzo.

Sul fronte politico, mentre sui siti di Camera e Senato venivano diffuse le dichiarazioni dei redditi relative al 2022 del Governo, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi è stato indagato per riciclaggio di beni culturali (di cui all'articolo 518-sexies del Codice penale) in riferimento al caso di un celebre dipinto.

In Francia, intanto, nominato dal presidente Emmanuel Macron (FOTO), il nuovo primo ministro che andrà a sostituire Elisabeth Borne. Borne, 62 anni, si è dimessa dopo un colloquio di un'ora all'Eliseo con Macron.

Negli scorsi giorni si è molto parlato di due personalità del web. Da una parte Mark Zuckerberg, che ha presentato con un post su Facebook la nuova attività in cui ha deciso di investire; dall'altra, Elon Musk e le sue abitudini private sono finite su un noto quotidiano internazionale. La replica del patron di Tesla non si è fatta attendere.

Il mondo del cinema ha detto addio ad Adam Jendoubi, il giovane attore 23enne morto dopo nove giorni di coma all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove era ricoverato in rianimazione.

Infine, mentre l'Italia fa i conti con il grande freddo, Copernicus, il sistema di monitoraggio dell’Unione europea, ha eletto il 2023 ad anno più caldo mai registrato, superando di gran lunga il primato precedente del 2016.

