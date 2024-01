Sgarbi, perquisite le case: sequestrato dipinto del '600

Il sequestro

I militari hanno perquisito tre abitazioni del critico d'arte, che respinge ogni accusa e che ha consegnato spontaneamente il dipinto. Il sequestro è un atto dovuto per compiere tutti gli accertamenti sul quadro.

La vicenda

Il dipinto di Rutilio Manetti, esponente del Seicento senese, sarebbe stato sottratto nel 2013 dal Castello di Buriasco vicino Pinerolo (Torino). Sarebbe poi riapparso a Lucca nel 2021, come inedito di proprietà dello stesso Sgarbi. All'epoca l'anziana proprietaria del castello e del quadro sporse denuncia per furto presso la Procura di Pinerolo, che aprì un'inchiesta, in seguito archiviata. Il sottosegretario ha sempre sostenuto che il quadro in suo possesso, raffigurante la "Cattura di San Pietro", fosse stato rinvenuto in una villa di sua proprietà nel Viterbese. Quello rubato, invece, sarebbe una copia o un dipinto dedicato allo stesso soggetto.