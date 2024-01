Frana in Valsugana, chiusa la strada statale 47 per la caduta di massi

Massi e detriti sono finiti anche sui binari della linea ferroviaria Bassano-Trento, che è stata chiusa per motivi di sicurezza

Chiusa la strada statale 47 della Valsugana, in provincia di Vicenza, a causa di una frana. È successo nella tarda mattinata di oggi all'altezza dell'abitato di San Marino in Valbrenta. Massi e detriti sono finiti sulle carreggiate della ss47 e anche sui binari della linea ferroviaria Bassano-Trento, che è stata chiusa per motivi di sicurezza.