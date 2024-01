Meteo, previsioni 12 gennaio: ultime piogge al Sud. Arriva il freddo

Ultimi rovesci su Calabria e Sicilia, ma anche sulla Sardegna. Sul resto delle Regioni, invece, ci sarà un ampio soleggiamento, soprattutto al Nord. Nubi irregolari sugli Appennini e sulla Puglia. Temperature minime in forte calo

La giornata di venerdì 12 gennaio vedrà le ultime precipitazioni su Sardegna meridionale e Sicilia. Sul resto delle Regioni, invece, ci sarà un ampio soleggiamento soprattutto al Nord. Nubi irregolari sugli Appennini e sulla Puglia. Arriva il freddo: temperature minime in diminuzione ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

Al Nord la pressione è in deciso aumento e soffiano venti freddi dai quadranti nordorientali, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Temperature minime in diminuzione con gelate in aperta campagna. Valori massimi attesi tra i 3-4°C di Torino e Milano e gli 11°C di Genova.

Il meteo al Centro

La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà più nuvoloso sugli Appennini e poco nuvoloso lungo le coste. Sulla Sardegna si avranno le ultime precipitazioni sui settori sudorientali. Temperature massime senza grosse variazioni, valori notturni in diminuzione. Valori massimi compresi tra i 5-6°C di Campobasso, l'Aquila e Perugia e i 12°C di Roma.

Il meteo al Sud

Un vortice ciclonico si sposta velocemente verso la Grecia, soffiano venti di Grecale e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto con le ultime precipitazioni su Calabria e Sicilia, a tratti moderate sull'isola. Sul resto del territorio il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Valori massimi attesi tra i 4°C di Potenza e i 12-14°C delle altre città.