Sciopero mezzi Amat a Palermo, stop a bus e tram: fasce di garanzia

Potrebbe essere un inizio settimana con dei disagi a Palermo . Questo per la proclamazione dello sciopero di quattro ore indetto per oggi, lunedì 8 gennaio, dal personale dell’azienda Amat Palermo Spa .

Fasce di garanzia

Come detto, per oggi, le OO.SS. aziendali hanno indetto uno sciopero della durata di quarttro ore. Nella fascia oraria tra le 9 e le 13 saranno, quindi, possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da Amat (bus e tram). Saranno inoltre possibili disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali.