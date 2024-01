Agrigento, due donne morte trovate in case diverse

Questa mattina due donne sono state trovate morte a Naro, in provincia di Agrigento, in abitazioni poco distanti l'una dall'altra. La prima sarebbe morta in seguito ad un incendio e carbonizzata presso cortile Avenia, l'altra, in via Da Vinci, è stata ritrovata in un lago di sangue. Al momento le autorità non escludono il duplice omicidio delle due donne, entrambe di origini rumene. Al lavoro, da poco prima dell'alba, ci sono i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Licata. Sul posto anche il sostituto procuratore Elettra Consoli e l'aggiunto Salvatore Vella.