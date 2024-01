Vincita al Casinò di Sanremo, turista gioca 3 euro e ne vince 217mila

"Ma è proprio la mia vincita? Sono io?"

Secondo quanto ricostruisce il Corriere, l'uomo ha azionato la slot machine alle 23 del primo giorno del 2024 nel casinò di Sanremo, dove stava passando il Capodanno con la moglie. Poi, inaspettatamente, ha sbancato vincendo un jackpot da oltre 200 mila euro. Una cifra che non si vedeva da prima del Covid. "Ma è proprio la mia vincita? Sono io?", avrebbe detto molto stupito, considerando anche che l'uomo non è un habitué e ha poi affermato di aver "sempre e solo vinto piccole somme". Forse la giocata vincente era una delle ultime, se non l'ultima, della vacanza: marito e moglie il giorno dopo sarebbero infatti rientrati nella loro casa in provincia di Milano. Da Sanremo però la coppia passa spesso per i soggiorni estivi e invernali perché lì hanno una casa e gli era già capitato di tentare la fortuna al casinò. Questa volta la fortuna gli ha sorriso.