Teramo, spara con il fucile alla moglie ma lei fugge. Arrestato 70enne

Ha cercato di uccidere la moglie sparandole contro con un fucile, legalmente detenuto. Ma il colpo esploso non ha raggiunto la donna che, riuscita a disarmare il marito e a fuggire con l’arma, è stata aiutata e messa al sicuro. Un vicino, sentite le grida, ha chiamato i carabinieri intervenuti prontamente insieme a un’ambulanza del 118.

È successo ieri a Giulianova (in provincia di Teramo). Ad imbracciare l’arma, sembra per motivi di gelosia, sarebbe stato un pensionato settantenne fermato e condotto in caserma dai carabinieri, mentre la vittima è stata accompagnata al Pronto soccorso con trauma toracico, facciale e ferite all'orecchio.