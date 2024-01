"Papa Francesco usurpatore", scomunicato il parroco Don Ramon Guidetti

Guidetti: “Chiesa dovrebbe essere materna ma è tiranna”

"Sono sereno e tranquillo ma stupito della velocità con cui la ghigliottina ha tagliato la sua ennesima testa", ha commentato l’accaduto lo stesso don Guidetti a Radio Domina Nostra, trasmissione condotta da Alessandro Minutella, il sacerdote di Palermo che era stato scomunicato nel 2018, per avere attaccato, anche lui, Papa Francesco. Parlando del decreto di scomunica Guidetti ha affermato: "Ci farò una bella cornicina e lo appenderò al muro e sarà qualcosa di cui mi vanterò ben volentieri". Poi ha aggiunto: "Un po' di amarezza nel cuore c'è, per questa cecità e questa durezza da parte di colei che dovrebbe essere una madre, la Chiesa. Dovrebbe essere materna e in realtà è una tiranna". Per Guidetti, così come per Minutella e altri sacerdoti che non riconoscono la figura di Bergoglio, il vero Papa sarebbe stato Joseph Ratzinger, scomparso il 31 dicembre del 2022..