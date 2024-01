L'uomo, di 32 anni, è deceduto per cause naturali nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. Lavorava come cuoco in una masseria di Maruggio

Poche ore dopo che la sua fidanzata aveva condiviso su Facebook un post in cui chiedeva al 2024 "non regali", ma "solo di non portarmi via nessuno", un 32enne originario di Mesagne (Brindisi) è morto per cause naturali durante la notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. L'uomo si chiamava Pierpaolo Colapinto e svolgeva la professione di cuoco presso una masseria a Maruggio (Taranto).