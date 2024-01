Torna il presepe vivente tra le stradine di Caltabellotta

Il 5 e il 6 gennaio le ultime date per assistere ad una delle rappresentazioni più realistiche e suggestive di Sicilia e vivere il fascino unico della Natività immergendosi nell'atmosfera di un'altra epoca, in un borgo in cui il tempo sembra essersi cristallizzato e tutto rimanda ad un passato lontano.

Per ogni giornata del Presepe Vivente è previsto il numero chiuso. È possibile prenotare il coupon scegliendo il giorno e l’orario di ingresso, fino a esaurimento posti. Due gli slot previsti: quello delle 17 consentirà di accedere al percorso fino alle 19,30 e quello delle 19,30 fino alle 21,30. Per prenotare http://tinyurl.com/ycsa852n

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio dalle 17 alle 22 sessanta attori e figuranti, tra professionisti e residenti, torneranno a mettere in scena -per le ultime due date della rappresentazione - il miracolo della Natività, con le loro recite, la musica e i racconti, tra le stradine del paese, laddove le vecchie case contadine scavate nella roccia sembrano la Betlemme di duemila anni fa e dove le degustazioni (macco di fave, salsiccia e vino, pane e olio, ricotta formaggio e olive) saranno stazioni di un percorso spettacolarizzato, tra musica e luci.

“Caltabellotta Città Presepe” ha già coinvolto nelle prime giornate migliaia di visitatori arrivati da tutta l’Isola, e il prossimo weeekend sarà possibile tornare ad immergersi nella dimensione senza tempo di un borgo-gioiello che di per sé sembra già un presepe; un dedalo di stradine medievali a mille metri di altitudine dominate dalle rovine del castello normanno, dall’eremo intitolato a San Pellegrino e dalle necropoli Sicane. Da qui sono passati greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, lasciando in duemila anni di storia, straordinarie testimonianze.

Anche quest’anno in scena i performer della Savatteri Produzioni che propongono la loro originalissima novena. Insieme con loro, diversi artisti provenienti da ogni parte dell’Isola. Tra le antiche e strette vie del centro abitato, sarà possibile assistere agli spettacoli itineranti della Compagnia Magma e dell’attore Gianleo Licata; lasciarsi coinvolgere dai canti della tradizione popolare siciliana con l’artista Lidia Fortunato e il gruppo dei Cunto e Cantu; apprezzare le rappresentazioni della compagnia teatrale de I Sognattori.

La regia è affidata a Marco Savatteri, fondatore della scuola del musical di Agrigento e autore di innumerevoli spettacoli in Italia e all’estero. "Una ricostruzione immersiva ed esperienziale – dice Marco Savatteri - in un luogo unico scavato nella roccia. Puntiamo sulla ricerca dell’antico e del vero: nel presepe infatti saranno rappresentate le antiche tradizioni musicali, canti e novene recuperate da ogni parte della Sicilia e riportate in vita da attori e musicisti; in scena anche gli antichi mestieri con oggetti, costumi e azioni teatrali che convergono verso la Natività; il tutto intrecciato in una drammaturgia composita e armonica".