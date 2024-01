Capua, Nicole è la prima nata in Italia del 2024

Si chiama Nicole Cappelli la prima nata del 2024 in Italia ed è venuta alla luce pochi secondi dopo la mezzanotte presso la Casa di Cura "Villa Fiorita" di Capua, in provincia di Caserta. La bimba, che pesa 2.640 grammi, è la primogenita di Gessica e di Antonio, una coppia di Vairano Patenora, sempre nel Casertano. La bimba è nata da un parto spontaneo alla presenza del ginecologo di guardia. (TUTTE FEMMINE I PRIMI NATI NEL 2023 IN ALTO ADIGE)