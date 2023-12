Vittorio Emanuele Parsi, intervento riuscito: è in prognosi riservata

Il professore 62enne, tra i maggiori esperti italiani di geopolitica, si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Dopo il malore di mercoledì, i medici attendono l’evoluzione delle prossime ore per pronunciarsi

La prognosi resta riservata

Parsi è stato sottoposto a un intervento al cuore, delicatissimo data l’estrema gravità del problema cardiaco accusato nella serata di mercoledì. L'operazione, secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, è stata eseguita venerdì 29 gennaio ed è riuscita: i medici attendono l’evoluzione delle prossime ore, ma la prognosi rimane riservata.

Il malore accusato a Cortina

Parsi, 62 anni, si era sentito male mentre si trovava a Cortina, dove poco prima aveva presentato il suo ultimo libro, Madre Patria. Una fitta al petto, poi alla schiena, l'immediata sensazione che non si trattasse di un lieve malore. Da lì la corsa in ospedale a Cortina, il trasferimento a Belluno e poi a Treviso per l’operazione.