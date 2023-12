Malore a Cortina, Vittorio Emanuele Parsi operato d'urgenza al cuore

Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravissime. Si è sentito male mercoledì sera, quando è stato colpito da un forte dolore al petto che ha reso necessaria la corsa all’ospedale della località dolomitica. Poi il trasferimento prima a Belluno e poi a Treviso dove, dopo l'intervento, è ricoverato in terapia intensiva

Ha accusato un malore mentre si trovava a Cortina. Il professor Vittorio Emanuele Parsi si è sentito male mercoledì sera, quando è stato colpito da un forte dolore al petto che ha reso necessaria la corsa all’ospedale della località dolomitica. Vista la gravità delle sue condizioni, ne è stato disposto il trasferimento prima a Belluno e poi a Treviso, dove il professore ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica, è stato operato d’urgenza per un problema cardiovascolare. All’intervento, durato alcune ore, è seguita la terapia intensiva con prognosi riservata. Secondo le prime informazioni le sue condizioni sarebbero gravissime. Parsi, 62 anni, politologo e grande esperto di questioni geopolitiche, dalla situazione in Medioriente alla guerra in Ucraina, aveva presentato il suo ultimo libro, Madre Patria.