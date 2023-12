Vaticano, presidente della Camera Lorenzo Fontana in visita dal Papa

La visita

Fontana è stato ricevuto in udienza privata dal pontefice. Per l’occasione, il Presidente della Camera si è recato dal Santo Padre con la famiglia. Durante il colloquio, durato più di 40 minuti, il Papa e la terza carica dello Stato hanno parlato di numerosi argomenti di attualità: dalle guerre (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI CONFLITTI A GAZA E IN UCRAINA) all’immigrazione, dalla chiesa ai cristiani perseguitati nel mondo. A quanto si è appreso, i due hanno parlato anche di aspetti personali e in particolare di Verona, città Natale di Fontana.