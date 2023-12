Chieti, donna trovata morta in casa: fermato 59enne

L'84enne era stata ritrovata nell'abitazione dove viveva a Gissi. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali, poi la svolta nelle indagini

Un uomo di 59 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di essere l'autore dell'omicidio di Carolina D'Addario, 84enne trovata morta in casa a Gissi, in provincia di Chieti, lo scorso 23 dicembre. A dare l'allarme era stato un passante. La notizia dell'arresto da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti è stata riportata dai media locali.

L'omicidio

Secondo quanto ricostruito, la donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena. L'uomo fermato è un vicino della vittima. La stessa arma e gli oggetti preziosi della vittima, la cui mancanza aveva destato sospetti, sono stati recuperati. Proprio in casa del'uomo sono stati ritrovati 20mila euro in contanti e monili d'oro di proprietà dell'84enne. In un primo momento sembrava essersi trattato di un decesso per cause naturali, poi la svolta nelle indagini anche grazie alle telecamere di videosorveglianza di zona e all'autopsia eseguita ieri.