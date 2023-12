Palermo, uccise donna e ottenne il Tso: è tornato libero

Accusato di omicidio preterintenzionale per la morte di una donna di 80 anni e di lesioni nei confronti di altre tre donne nel condominio dove abita a Campofelice di Roccella, l'uomo, 45 anni, è tornato in libertà

Dopo l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte di una 80ennne, oltre a diverse lesioni nei confronti di tre donne nel condominio dove abita a Campofelice di Roccella, provincia di Palermo, un uomo di 45 anni, dopo aver subito il trattamento sanitario obbligatorio, è tornato a casa. Nei suoi confronti, scrive il Giornale di Sicilia, è in corso un'indagine per l'aggressione e la morte dell'anziana ma non vi sono misure cautelari.