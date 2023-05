Irrompe in Vaticano con l'auto, l'uomo portato in ospedale per un Tso

Mondo

Bergoglio è ricoverato da ieri, 29 marzo, al Gemelli per un’infezione respiratoria che, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana 'richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera'. Già all’età di 21 anni a Jorge Mario Bergoglio venne asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite, mentre l’ultimo ricovero risale al 2021 per un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon

L’ultimo ricovero al Gemelli per un’infezione respiratoria è il secondo per Papa Francesco: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato in una quadro di salute complessivamente buono per un uomo che all'epoca aveva 84 anni