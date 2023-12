Beve sei volte il consentito, fermato in auto dalla Polizia su A23

E' accaduto alcuni giorni fa ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi. Gli agenti hanno ritirato la patente ad un 60enne in evidente stato di ebbrezza. Ad allertare la polizia alcuni automobilisti lungo l'autostrada

Si è messo alla guida dopo aver bevuto tanto, sei volte più del consentito. Ha imboccato l'autostrada A23 in direzione di Udine. Un uomo di 58 anni alla guida di una Fiat Punto è stato notato da alcuni automobilisti per il modo pericoloso di giudare. E' stata allertata la Polizia che ha intercettato e fermato l'uomo a bordo della sua auto sull'A23 , giusto in tempo, prima di causare un incidente.