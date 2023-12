Cosa fare a Capodanno in Veneto, eventi ed idee last minute

Dai concerti agli eventi in piazza, ecco una selezione di appuntamenti per festeggiare l'ultimo dell'anno

Con il Capodanno alle porte, ecco una selezione di eventi per festeggiare l'ultimo dell'anno. E per aspettare la serata di festeggiamenti con una visita culturale, il Ministero della Cultura ha comunicato che i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno fruibili su tutto il territorio nazionale tutti i giorni durante il periodo festivo, compresi 31 dicembre 2023 e 1 gennaio 2024.

A Verona il concerto della Fondazione Arena

La Fondazione Arena di Verona saluta il 2023 con un altro evento da tutto esaurito. Domenica 31 dicembre, alle ore 19.30, il Teatro Filarmonico ospiterà lo speciale Concerto di San Silvestro. Una serata dedicata ad un raffronto musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra operetta, jazz e musica sinfonica, con brani di Gershwin, Bernstein, Strauss, Offenbach, Nicolai, Lehár, affidati all'interpretazione di giovani artisti italiani. Protagonista sarà l'Orchestra della Fondazione Arena, guidata per la prima volta dal direttore palermitano Gaetano d'Espinosa, con la partecipazione dei giovani fratelli, il soprano Caterina Sala ed il tenore Giovanni Sala. Se l'inizio del Concerto sarà dedicato alla musica più accattivante del Novecento americano (Un Americano a Parigi, Candide e West Side Story), nella seconda parte della serata si aggiungerà il Coro di Fondazione Arena, preparato dal maestro Roberto Gabbiani, che porterà sul palco, tra i giri di valzer della Vienna imperiale, le più belle pagine di opere e operette come Il Pipistrello, La Vedova allegra, Orfeo all'inferno. Non mancheranno brani inediti, come il coro scritto da Wagner per il carnevale parigino o l'omaggio a Shakespeare secondo Nicolai con Le Allegre comari di Windsor.