Novellara, costringono la figlia a sposarsi: 2 misure cautelari

Il viaggio in Pakistan per sposare il cugino

I due coniugi vivevano con la ragazza 20enne, e gli altri figli nati dal secondo matrimonio del 52enne. La mamma della ragazza è deceduta in Pakistan e sarebbe stata uccisa quando lei era appena nata. Dalle indagini è emerso che alla giovane era proibito uscire, cercarsi un lavoro, avere amici e contatti con il mondo esterno e studiare. Aveva interrotto gli studi per volere del padre e di recente, la giovane avrebbe riferito ai servizi sociali che proprio il padre le avrebbe anticipato la possibilità di partire per un viaggio in Pakistan per sposare il cugino con cui aveva contratto matrimonio a distanza, che non aveva mai visto e che la giovane riteneva, sulla base di diverse conversazioni ascoltate, fosse il figlio dello zio presunto responsabile dell'omicidio di sua madre. Il padre e gli altri adulti le dicevano che era musulmana e che per questo doveva tenere comportamenti adeguati e di non fidarsi degli assistenti sociali che fortunatamente la seguivano e che l'hanno aiutata a entrare in una comunità per proteggerla.