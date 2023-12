Prato, ragazza accoltellata dal marito all'addome: è grave

Quando gli agenti l'hanno rintracciato, l'uomo aveva ancora sangue sui vestiti e sulle mani. Per lui è scattato l’arresto per tentato omicidio

L'arresto

E' successo la scorsa notte in via Strozzi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra Volante che hanno trovato la donna, cinese, ferita e soccorsa da alcuni passanti. Gli agenti hanno rintracciato il marito, un suo connazionale irregolare in Italia. L'uomo aveva ancora sangue sui vestiti e sulle mani. Per lui è scattato l’arresto per tentato omicidio.