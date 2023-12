Pesaro, scappa in auto dalla polizia: 23enne inseguito e arrestato

Momenti di panico in centro a Pesaro durante l'inseguimento durato un paio di chilometri che ha visto poi l'arresto da parte della polizia di un 23enne che poco prima era scappato in auto per sfuggire a un controllo da parte degli agenti. Arrestata anche la ragazza che era con lui.

Ieri la Polizia di Stato di Pesaro e Urbino, durante un controllo lungo la strada statale 16 Adriatica, ha intercettato all’altezza dell’istituto Alberghiero una vettura, proveniente da Fano e già oggetto di interesse investigativo. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, dopo che gli agenti hanno intimato l’alt il conducente ha simulato la manovra di arresto, ma poi si è dato alla fuga in direzione di Pesaro, procedendo a velocità elevatissima, anche contromano, nonostante i veicoli che ripetutamente incrociava. L'auto è stata intercettata da altro equipaggio della Squadra Volante, che ha provato a sbarrargli la strada, ma ha speronato il veicolo di servizio e ha continuato la folle corsa verso la città. Costantemente inseguito, con segnali luminosi e sonori attivi e ben visibili, il veicolo in fuga ha terminato la corsa schiantandosi contro alcune auto in sosta e sui pali di delimitazione della carreggiata.

L'arresto

Il conducente dell'auto non si è dato per vinto e ha provato a scappare a piedi con in mano un grosso borsone, lasciando all'interno dell'auto una donna. Il giovane, di origine nordafricana così come la ragazza e proveniente dalla provincia di Treviso, è stato bloccato con un placcaggio in stile rugby da un ragazzo che stava prendendo un aperitivo con gli amici. Poi è intervenuto anche un poliziotto. La coppia è stata tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. Nel borsone c'erano infatti cinque chli di hashishsuddivisi in 50 panetti.