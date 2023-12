Sorpreso mentre porta droga in carcere: arrestato agente penitenziaria

Dopo essere stato scoperto, l'uomo ha reagito in modo violento puntando la pistola d'ordinanza sia contro la sua comandante che contro i militari della Finanza, poi è scappato

La ricostruzione

L'uomo, secondo quanto si apprende da fonti investigative, è stato sorpreso dai cani delle Fiamme Gialle, impegnati in un'attività di prevenzione, mentre introduceva sostanze stupefacenti nella casa circondariale di Fuorni. Dopo essere stato scoperto, l'agente ha reagito in modo violento puntando la pistola d'ordinanza sia contro la sua comandante che contro i militari della Finanza. Poi si è dato alla fuga in auto ma è stato bloccato ed arrestato a Battipaglia.