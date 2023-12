Bari, traffico droga dall'Albania in Italia: 19 ordini di carcerazione

Diciannove ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale di Bari sono stati eseguiti dalla Dia, Direzione investigativa antimafia, nei confronti di altrettanti condannati in via definitiva a pene detentive fino a 11 anni e 6 mesi di reclusione per traffico internazionale di stupefacenti. L'ok all'esecuzione degli ordini è arrivata a seguito di un pronunciamento dello scorso 14 dicembre della Cassazione.