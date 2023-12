Meteo, previsioni 23 dicembre. Al Nord col Favonio torna la primavera

Temperature in aumento nelle regioni settentrionali a causa del vento caldo e secco, mentre in Sardegna soffia il Maestrale e nel meridione il Ponente. Cielo nuvoloso su gran parte delle regioni, sereno sulla fascia adriatica centro-meridionale

Salgono in tutta Italia le temperature grazie ai venti che, anche sabato 23 dicembre, continuano a soffiare sul nostro Paese. In particolare sulle regioni di Nordovest, dove il Favonio porta i valori massimi vicino ai 20 gradi. Cieli in gran parte nuvolosi, qualche precipitazione solo sulle coste tirreniche del Sud ( LE PREVISIONI ).

La previsioni al Nord

Salgono le temperature, specialmente a Nordovest, a causa di forti venti di Favonio. Cielo nuvoloso ma senza piogge, qualche nevicata sui confini alto atesini. Valori massimi in deciso aumento, attesi fra i 9°C di Aosta e Venezia e i 18°C di Milano.

Le previsioni al Centro

Venti forti anche al Centro dove soffia il Maestrale, specialmente in Sardegna. Non sono previste precipitazioni, ma ci saranno nubi sull’isola, sulle regioni tirreniche e in Umbria. Temperature in aumento con le massime comprese fra i 10-11°C di Campobasso, L'Aquila e Perugia e i 15-16°C di Roma e Cagliari.

Le previsioni al Sud

Al Sud soffia invece il Ponente, in una giornata di tempo prevalentemente asciutto con qualche nube su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Occasionali precipitazioni sulle coste tirreniche, in particolare su quelle campane. Salgono le temperature con valori massimi attesi fra i 10°C di Potenza e i 17°C di Palermo e Bari.