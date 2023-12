Caivano, ministro Crosetto incontra Don Patricello al Parco Verde

"Forze Armate pronte a fare di più"

Per Caivano, ha affermato Crosetto, le forze Armate italiane "sono disponibili a fare di più" oltre l'impiego dei reparti del Genio e delle Infrastrutture per i lavori all'ex centro sportivo Delphinia di Caivano". Crosetto ha immaginato un impiego degli uomini delle forze Armate "per tutto ciò che può servire per portare legalità in questa città, per consentire ad ogni bambino di andare a scuola, ad ogni scuola di funzionare e tutto ciò che si potrà fare dal punto di vista logistico le forze armate lo faranno". A Caivano "dobbiamo sperimentare quello che può diventare - ha aggiunto - un modello per le altre zone del Paese". Nella cittadina a nord di Napoli Crosetto ha detto di "aver trovato uno Stato che cerca di prendere in mano una situazione difficile, che cerca di far capire ai cittadini di Caivano che non solo soli". Insomma a suo giudizio si sta dando l'esempio di come si possa "risalire la china' in tutte quelle aree del Paese "che hanno bisogno di avere più Stato, più istituzioni e di dare a tutti, soprattutto ai piccoli, di crescere in un ambiente sano che consenta loro di avere qualunque obiettivo e ambizione per il futuro".