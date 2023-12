Caso Balocco, a Milano il murale di TvBoy contro Chiara Ferragni

"Charity in the time of social media": è la didascalia che accompagna su Instagram l'immagine del nuovo murale di Tv Boy apparso a Milano dei giorni scorsi. Protagonista l'influencer Chiara Ferragni dopo essere finita nella bufera con il caso del Pandoro Balocco . " La beneficenza ai tempi dei social media", recita il post che mostra l'imprenditrice mentre dà una banconota a un clochard e immortala il gesto di beneficenza con lo smartphone .

Intanto ieri l'azienda Safilo Group ha annunciato l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear che portano il marchio Ferragni. L'interruzione - come si legge in una nota del marchio di occhialeria - avviene "a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio". E Fratelli d'Italia ha chiesto che le sia revocato l'Ambrogino d'oro e Ferragni. "Non eserciterò il veto e lascerò al consiglio comunale ogni tipo di riflessione" si è limitato a dire il sindaco Giuseppe Sala.