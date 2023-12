Adamo Guerra, il finto suicida ritrovato in Grecia ha divorziato dalla moglie

È stata depositata nei giorni scorsi al tribunale di Ravenna la sentenza che ha reso ufficiale il divorzio fra Adamo Guerra - l’uomo originario di Lugo (Ravenna) ritrovato in Grecia dopo che per dieci anni aveva fatto credere di essere morto- e la moglie. La notizia è riportata dal Resto del Carlino. L'uomo era comparso per la prima volta davanti ai giudici Tribunale di Ravenna a ottobre per la prima udienza di divorzio.

La svolta presentando le pratiche per il divorzio

"Credevo si fosse gettato giù", aveva raccontato a ‘Chi l’ha visto?’, l'ex moglie di Guerra sconvolta dopo aver scoperto la verità. La svolta, come raccontato sempre dalla donna, era arrivata mesi prima, ha presentando le pratiche per il divorzio. “L'avvocato mi ha chiamato dicendomi che mio marito non era uno scomparso, ma è vivo, ha fatto richiesta a febbraio 2022 all'Aire di essere un cittadino italiano residente in Grecia", ha raccontato. L'uomo era poi stato rintracciato da un inviato di Chi L'ha visto. "Dieci anni sono tanti, la testa è sempre lì perché hai sempre una speranza", aveva aggiunto la donna. "Quando ti chiamano che scompare una persona, si entra dentro un tunnel di cui non si vede la fine. Per me non è un uomo e non è un padre". A gennaio 2024 è invece in programma la prima udienza per il processo penale nel tribunale di Ravenna intentato dalla Procura per la violazione degli obblighi familiari nei confronti delle figlie all'epoca minorenni.