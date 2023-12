"Vino per stordire la preda", polemiche su frasi chef Barzetti in tv

"È stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social": così la conduttrice ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai1

Infine il mea culpa di Barzetti nelle stories di Instagram: "Mi scuso con tutte le donne, con mia moglie, con Antonella e con tutte quelle persone che si sono giustamente indignate di fronte a quelle parole inopportune. Questa esperienza, e la discussione che ne è generata, mi serviranno per non commettere più lo stesso errore". "È giunta l'ora, sia nel piccolo schermo che fuori, di stroncare battute che alimentano la cultura dello stupro", aveva denunciato, tra i primi, l'account Aestetica Sovietica.

Il vino è utile "a stordire la preda". Le parole pronunciate in diretta tv dallo chef Sergio Barzetti, durante “È sempre mezzogiorno”, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai1, finiscono al centro di una bufera. A intervenire anche la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, e il direttore Intrattenimento Day Time di Viale Mazzini, Angelo Mellone, che parlano di parole "intollerabili" e di "espressione che non può trovare posto nel linguaggio del servizio pubblico".

I fatti

Nel corso della puntata di martedì Barzetti ha pronunciato una serie di frasi choc, mentre spiegava una ricetta alla conduttrice Antonella Clerici. Nel corso della preparazione il cuoco e la conduttrice hanno cominciato a parlare dell'idea del risotto come piatto del corteggiamento e parlando del prosecco come ingrediente per tostare il riso, Clerici ha detto: "Se ne usa mezzo bicchiere e l'altra metà lo beviamo e da lì, da cosa nasce cosa. Qui la battuta incriminata: "E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda", ha detto Barzetti. "Detto così non è carino" il commento di Antonella Clerici, visibilmente imbarazzata. Poi Barzetti ha continuato a parlare del primo incontro con la donna che sarebbe poi diventata sua moglie: "Quando pasturavo Laura, eravamo a un corso di cucina. L'ho vista subito tra le tante. Cavoli ragazzi, non sono tutte così giovani le mie allieve di solito. Ne ho vista una giovane e via. Cercavo di inseguirla, dandole da bere per stordirla ma non sapevo che era astemia".

La replica della Clerici

"E' stata una battuta molto infelice, mi spiace e me ne scuso qui in tv, come lui stesso ha fatto ieri sui social": così Antonella Clerici ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno, il cooking show di Rai1. "Mi dispiace e mi scuso perchè se qualcuno viene a casa mia, che poi è anche cosa vostra - ha detto rivolgendosi ai telespettatori - e dice una cosa sbagliata bisogna scusarsi. Giusto sottolinearlo perché noi parliamo di cucina, ma diamo anche messaggi importanti".