A Tremosine nel Bresciano, una frana ha investito una strada costiera sul lago di Garda ed è finita in acqua. I vigili del fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area hanno girato il video dello smottamento che non ha causato feriti. L'episodio ha provocato la chiusura temporanea della 45bis mentre la Strada della Forra è stata chiusa a tempo indeterminato.

La frana

Una frana imponente si è verificata nel pomeriggio di sabato 16 dicembre sul lago di Garda, a Tremosine, in provincia di Brescia. Il tutto è avvenuto a Campione del Garda, frazione del comune bresciano non lontano dalle sponde trentine del Garda. E proprio da Riva del Garda sono partiti i vigili del fuoco, allertati dalla sala operativa dei pompieri di Brescia e Trento, così come dalla guardia costiera di Salò. La prima frana è avvenuta alle ore 15, alle ore 16 invece la seconda, quella ripresa dai vigili del fuoco e mostrata in un video in cui si vede il momento in cui un pezzo di montagna si stacca ed un fiume di rocce e detriti finiscono in acqua.