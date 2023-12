L'Arma “arruola” Saetta, il primo cane-robot dei Carabinieri

È stato ribattezzato così in riferimento al simbolo presente sulle fiancate delle autovetture di pronto intervento. Realizzato con la tradizionale livrea blu e rossa dell'Arma, il cane-robot verrà assegnato inizialmente al Nucleo Artificieri di Roma. Può essere controllato da un tablet a distanza, fino a 150 metri, e potrà districarsi anche su terreni impervi e non percorribili da tradizionali veicoli a ruote o cingoli. Potrà anche svolgere attività rischiose di ricognizioni antisabotaggio

“Innovare vuol dire anche elevare gli standard di sicurezza per i militari impiegati nei contesti più rischiosi: l’Arma dei Carabinieri accoglie il cane robot 'Saetta'. Il futuro diventa presente!”. Così, sui social, è stato presentato il primo cane-robot da oggi in servizio nell'Arma dei Carabinieri. È stato ribattezzato, per l'appunto, "Saetta", in riferimento al simbolo presente sulle fiancate delle autovetture di pronto intervento.