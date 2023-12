Donna trovata morta in strada a Teramo, in corso indagini

Una donna, di età compresa tra i 60 e i 70 anni, è stata trovata morta in strada a Teramo. Il cadavere era sul ciglio della strada e, da quanto rilevato, avrebbe il cranio fracassato. Sul posto la polizia e il personale del 118. La prima ipotesi è che la donna sia stata investita e uccisa da un'auto che non si è fermata a soccorrerla. Ma gli investigatori al momento non escludono altre piste