Sposati da 68 anni, muoiono a poche ore di distanza l'uno dall'altra

È successo ad Avenza, in provincia di Massa Carrara. I due anziani si erano conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 21

Avrebbero festeggiato 68 anni di matrimonio il prossimo 31 dicembre Valeria Nardi e Mario Meini, 85 e 88 anni. Se ne sono andati insieme, a 20 ore di distanza l'una dall'altro. L'anziana si è spenta alle 17 e 30 di venerdì 15 dicembre in ospedale, dove era stata ricoverata a causa di alcune complicazioni. Suo marito, affetto da una serie di problemi di salute, è morto il giorno dopo alle 13 e 20.

La storia

I due saranno sepolti insieme e anche il funerale sarà celebrato per due: la funzione oggi alle 15 nella chiesa di San Pietro ad Avenza, in provincia di Massa Carrara, dove la coppia viveva. I due, racconta Il Tirreno, si erano conosciuti quando lei aveva 17 anni e lui 21. Poi il matrimonio, con Mario che prima aveva fatto il contadino e poi era andato a lavorare in una segheria del marmo mentre Valeria si è occupata della casa e della loro unica figlia Fiorella.